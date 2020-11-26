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Министр образования Башкирии рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Министр образования Башкирии рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования Фото: Валерий Шахов

На конец прошлого учебного года в Башкортостане было проведено 1,5 млн. онлайн-уроков, 2 млн. уроков с использованием электронных кейсов. 87% школьников (408 532 школьника) ежедневно участвовали в онлайн-уроках, 75% учителей (около 26 000 человек) проводили онлайн-уроки. Эти цифры сегодня на правительственном часе во время пленарного заседания Госсобрания Башкортостана озвучил министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

По его словам, массовое внедрение дистанционного обучения – это вынужденная мера, которая позволила продолжить образовательный процесс в сложившейся ситуации пандемии COVID-19. Среди положительных итогов дистанционного обучения министр отметил повышения уровня цифровой грамотности, повышение доли пользующихся онлайн-ресурсами с 64% до 93%. А из тех, кто не пользовался никакими образовательными онлайн-ресурсами, 88% стали их применять, а 53% отметили, что скорее всего продолжат пользоваться ими в будущем в своей работе. Уже в этом учебном году учеба в дистанционном формате после осенних каникул организована с 9 ноября для учащихся 6-10 классов.

«Ежедневно в школах республики проводятся около 45 тысяч онлайн-уроков, с охватом более 174 тысяч учеников, что составляет 85% от общего количества школьников 6-10 классов. Остается проблемой техническая оснащенность учеников и учителей. С целью организации дистанционного обучения для школьников 6-10 классов в новом учебном году во временное пользование передано школьникам и учителям более 7,5 тысяч школьного компьютерного оборудования. В рамках проекта «Помоги учиться дома» выданы 200 планшетов, предназначенные, преимущественно, для выпускников 9-х классов из многодетных малообеспеченных семей. Одним из проблемных вопросов остается работа ресурсов, обеспечивающих видеоконференцсвязь. Каждый вопрос прорабатывается индивидуально», — пояснил Айбулат Хажин.
Он считает, что конечно качество дистанционного образования нельзя сравнивать с очным обучением.
"Большинству наших учителей и педагогов был в новинку переход к дистанционному обучению. Часть из них компетенциями не обладала. Ряд педагогов использует онлайн-обучение в формате «говорящая голова», когда поток информации идёт только от учителя к ученикам. Порой просто невозможно отследить эффективность и качество усвоения учебного материала. Это серьёзная проблема, над которой необходимо работать», — отметил министр.
О падении качества образования говорят и результаты всероссийских проверочных работ учеников 10 классов. Они прошли в сентябре и показали, что уровень знаний несколько упал.

Азат Гиззатуллин
Теги: Минобр РБ, дистанционное образование
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