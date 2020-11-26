Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс по удаленной работе

Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе. Депутаты одобрили закон, упрощающий процедуру перевода сотрудников на дистанционную работу, в третьем, окончательном чтении, сообщает﻿ пресс-служба нижней палаты парламента. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

По словам спикера парламента Вячеслава Володина, поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе будут способствовать сохранению занятости и развитию рынка труда.

Он также отметил, что законопроект прошел скрупулезное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами — с профсоюзами, работодателями, правительством, экспертами.

«Закон напрямую касается тех, кому сложно конкурировать на рынке труда – людей с ограниченными возможностями, женщин с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста», — подчеркнул Володин.

Ранее депутат Госдумы РФ от Башкирии Зугура Рахматуллина рассказала «Башинформу» о самых значительных нововведениях в трудовое законодательство.

Согласно закону, трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником своих трудовых функций дистанционно на постоянной основе или временно (на срок не более 6 месяцев), также возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте.

Документом также определены:

— Временный перевод работника на «дистанцию» без его согласия. Здесь речь идет о катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях, а также любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

— Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты.

— При переводе на «удаленку» работник обеспечивается работодателем необходимым оборудованием, при использовании своей техники его расходы компенсируются в порядке и размерах, утвержденных локальным актом.

— Оплата командировок дистанционным работникам.

— Основания для увольнения сотрудников (в частности, они не могут быть уволены за прогул). Договор с дистанционным работником расторгается, если он не выходит на связь с работодателем без уважительной причины более двух рабочих дней.