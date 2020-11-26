Фото: сайт МВД РБ В МВД Башкирии произошли кадровые изменения Фото: сайт МВД РБ

В МВД Башкирии произошли кадровые изменения. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника в правоохранительных органах, на должность заместителя министра внутренних дел по Башкортостану — начальника полиции по охране общественного порядка назначен полковник полиции Артур Фаридович Сайфуллин. Соответствующий указ 25 ноября подписал президент России Владимир Путин.

Официального представления еще не было. Ранее Артур Сайфуллин работал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ. Весь его служебный путь проходил в органах внутренних дел Республики Башкортостан, в основном по линии милиции, а затем полиции общественной безопасности, в частности, службы участковых уполномоченных. Коллеги характеризуют полковника Сайфуллина как настоящего профессионала.