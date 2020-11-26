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ОНФ призвал администрацию Ишимбая разобраться с сжиганием мусора на городском кладбище

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

ОНФ призвал администрацию Ишимбая разобраться с сжиганием мусора на городском кладбище Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане направили обращение в администрацию Ишимбайского района с призывом разобраться с фактом сжигания мусора на территории городского кладбища и принять меры в отношении ответственных лиц, допустивших данную ситуацию. На днях общественники обнаружили большой костер из веток и другого мусора на Северном кладбище, расположенном на окраине Ишимбая.

«Оказалось, что это работники МУП «Ишимбайская специализированная служба по вопросам похоронного дела», которое обслуживает кладбище, сжигают растительный мусор и бытовые отходы, собранные после уборки и санитарной рубки насаждений. Они представились и рассказали, что выполняют распоряжение своего руководителя. Возникает вопрос, почему организация, ответственная за порядок, сама нарушает правила. Ведь на кладбищенских воротах размещен стенд с информацией о том, что на территории кладбища запрещено разводить огонь. За нарушение предусмотрен штраф: 3 тысячи рублей для физлиц, 100 тысяч – для юридических лиц», – рассказал эксперт ОНФ в Башкортостане Роман Насыров.
Он отметил, что работники МУП не только игнорируют правила пожарной безопасности, но и ни во что не ставят моральный аспект происходящего.
«Как можно разжигать костер рядом с захоронениями? Представляете чувства родных, которые на могилах близких людей увидят следы пепелища? Со стороны ответственных лиц это, конечно, безответственность, граничащая с кощунством. Надеемся, что администрация района наведет порядок в организации обслуживания кладбищ, и такие случаи больше не повторятся», – подчеркнул Насыров.

ИА «Башинформ»
Теги: ОНФ, кладбища
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