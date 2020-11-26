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Ленара Иванова призвала дарить детям из приютов Башкирии полезные новогодние подарки

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Ленара Иванова призвала дарить детям из приютов Башкирии полезные новогодние подарки Фото: Ксения Калинина

В Башкирии вице-премьер правительства – министр труда и соцзащиты населения Ленара Иванова 26 ноября обратилась через соцсети к неравнодушным бизнес-партнёрам и волонтерам, кто каждый год готовит новогодние подарки для детей из социальных приютов и детских домов.

Ленара Иванова призвала дарить полезные игрушки вместо сладостей.

«Чаще всего​ это сладкие подарки. Их приносят очень много, и каждые новогодние каникулы воспитатели переживают за здоровье детей: аллергия, обострение поджелудочной железы, зубная боль, — написала министр. — Обращаясь к нашим партнёрам, предлагаю вместе приучать​ детей к полезному: здоровому питанию и интересным занятиям. Дорогие друзья, дарите детям игрушки, настольные игры, игры для творчества и спорта, раскраски, открытки, девочкам — для красоты и ухода. Всё это полезнее и дарит эмоции надолго! Очень надеюсь на понимание!».

Сейчас в детских учреждениях Башкирии почти 1200 детей. В приютах больше малышей от трех до семи лет, в детских домах – от 11 до 15 лет. При этом мальчиков больше, чем девочек.

ИА «Башинформ»
Теги: Новый год, подарки, дети
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