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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Председатель СПЧ при главе Башкирии призвал не путать свободу со вседозволенностью

ПОЛИТИКА

Не стоит путать свободу со вседозволенностью, сказал председатель СПЧ Владимир Барабаш, комментируя приговор 47-летнему жителю Башкортостана за публичные призывы к экстремизму в своих социальных сетях. Напомним, он должен выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

«Важно помнить, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Вообще, свобода подразумевает не только возможность выбора у человека в соответствии с его интересами, но и необходимость нести за него ответственность. Да, каждый человек имеет право на свободу мнения, но важно помнить, что в рамках общественного договора, существующего в нашем обществе и облаченном в законы, оправдание терроризма признано тяжелым уголовным преступлением. И, с точки зрения взаимоотношений между личностью и обществом, возникает ответственность за сказанное», — говорит Владимир Барабаш.

По его словам, интернет и соцсети многократно усиливают сказанное или написанное: «Даже то, что, как казалось, пишется на личной страничке, может стать достоянием миллионов. И это должно порождать в нас чувство ответственности. Сказанное в горячности или в пылу эмоций, необдуманные речи могут иметь очень серьезные последствия. Поэтому хочу обратиться ко всем и особенно молодым людям, славящимся своей горячностью и остротой в суждениях: взвешивайте свои слова, даже если вы думаете, что вашу публикацию в сети увидит только несколько ваших друзей, а свобода слова, по вашему мнению, позволяет писать всё и обо всем. Помните, что свобода подразумевает ответственность».

ИА «Башинформ»
Теги: Экстремизм
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