Председатель СПЧ при главе Башкирии призвал не путать свободу со вседозволенностью

Не стоит путать свободу со вседозволенностью, сказал председатель СПЧ Владимир Барабаш, комментируя приговор 47-летнему жителю Башкортостана за публичные призывы к экстремизму в своих социальных сетях. Напомним, он должен выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

«Важно помнить, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Вообще, свобода подразумевает не только возможность выбора у человека в соответствии с его интересами, но и необходимость нести за него ответственность. Да, каждый человек имеет право на свободу мнения, но важно помнить, что в рамках общественного договора, существующего в нашем обществе и облаченном в законы, оправдание терроризма признано тяжелым уголовным преступлением. И, с точки зрения взаимоотношений между личностью и обществом, возникает ответственность за сказанное», — говорит Владимир Барабаш.

По его словам, интернет и соцсети многократно усиливают сказанное или написанное: «Даже то, что, как казалось, пишется на личной страничке, может стать достоянием миллионов. И это должно порождать в нас чувство ответственности. Сказанное в горячности или в пылу эмоций, необдуманные речи могут иметь очень серьезные последствия. Поэтому хочу обратиться ко всем и особенно молодым людям, славящимся своей горячностью и остротой в суждениях: взвешивайте свои слова, даже если вы думаете, что вашу публикацию в сети увидит только несколько ваших друзей, а свобода слова, по вашему мнению, позволяет писать всё и обо всем. Помните, что свобода подразумевает ответственность».