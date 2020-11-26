Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии приятное знакомство в соцсетях привело к шантажу интимными данными Фото: ИА «Башинформ»

В Белорецком районе Башкирии в полицию с заявлением обратился 25-летний парень. Он рассказал, что познакомился в соцсетях с молодой девушкой. Новая подруга связалась с ним по видеосвязи, вошла в доверие. Чуть позже «предприимчивая» особа стала вымогать у него десять тысяч рублей. При этом девушка стала шантажировать парня тем, что если он не переведет деньги, то она начнет распространять о нем сведения интимного характера.

«В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство». Отдел МВД России по Белорецкому району просит граждан быть предельно бдительными и осторожными при общении в социальных сетях», — предупредили в МВД РБ.

Вымогательницу объявили в розыск.