Ольга Панчихина о призывах к экстремизму: «Не надо экспериментировать, попадусь или нет»

47-летнего жителя Башкортостана оштрафовали за публичные призывы к экстремизму в своих социальных сетях. Он получил наказание по статье 280 УК РФ в виде большого штрафа.

Комментирует председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина:

«Сейчас в связи с пандемией население больше проводит времени в онлайне, но не все понимают, что за любое слово, размещенное в сети, придется нести личную ответственность, будь то пост, комментарий или репост. Есть статьи административного и уголовного кодекса, четко регламентирующие коммуникации в интернете и предусматривающие суровые наказания за нарушения. Постфактум поздно говорить «я не знал», ответственность начинается с 16 лет. Бывают случаи, когда и с 14 лет.

Часто в основе многих таких нарушений лежит любопытство, своего рода игра (у молодежи). Не надо экспериментировать: «А что мне за это будет? Попадусь или нет». Здесь должно быть серьезное взрослое отношение и правовая грамотность. Интернет — этой целый мир, и здесь есть свои правила. Если ты не знаешь этих правил, этим могут воспользоваться другие. И родители, и педагоги в школах должны разъяснять детям все последствия необдуманно размещенных фраз в своих социальных сетях. В школах это должны разъяснять на уроках права в старших классах. Родители должны вникать, чем живут их дети, чем интересуются, разговаривать с ними, должен быть контроль. Под видом добрых дел (конкурс, акция) ребенка могут вовлечь в недобрые, небезопасные дела в социальных сетях, и хорошо бы, чтобы родители были в курсе этих процессов. На государственном уровне, наверное, должна быть социальная реклама, информационная кампания, формирующая правильное поведение в интернете. Правозащитные организации и фонды, некоммерческие организации, работающие с детьми, уже разработали понятные схемы и алгоритмы, информационные материалы, как объяснить подростку правила безопасного поведения в интернете. Имеет смысл тиражировать их наработки, плакаты в школы, колледжи.

Подобное экстремистское поведение – порой это и следствие сформированного нетолерантного отношения к людям, отражением которых становятся публичные оскорбления, призывы к действиям, нарушающим честь, достоинство и права других, не похожих в чем-то людей. Это могут быть отличия по вероисповеданию, национальности и другим признакам. Толерантность не возникает внезапно, она формируется с детства, с младшей группы детского сада, и учат детей относиться друг к другу в коллективе уважительно, доброжелательно, заботливо именно взрослые. Мы должны уважать и чужое мнение, и другое мировоззрение. Важно учить сейчас детей дружить, раньше было больше ролевых игр на взаимодействие, дети быстрее становились ответственными, раньше оканчивали школу. Сейчас в 18 лет окончил школу и пошел в армию, дети не успевают повзрослеть.

Важно защищать свои аккаунты в социальных сетях, потому что, если вас взломают и от вашего имени что-то разместят экстремистское, вам еще придется доказывать, что это не вы были».

Отметим, что 16 ноября был Международный день толерантности.