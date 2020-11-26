Фото: стоп-кадр видео bash_dtp_official | Видео: bash_dtp_official Под Уфой неизвестный ночью устроил стрельбу около жилого дома Фото: стоп-кадр видео bash_dtp_official | Видео: bash_dtp_official

В Уфимском районе Башкирии местные жители стали свидетелями, как неизвестный устроил стрельбу прямо под окнами жилого дома. О случившемся сообщается в местных соцсетях. Автор поста написал, что местом действия стал жилой комплекс Михайловка Green Place.

«Ночью неизвестные устроили 90-е, стреляли из пистолета, кричали во дворе. Мы, жильцы, боимся: а если бы кто-нибудь был на улице в это время? Прошу полицию разобраться в этом», — рассказал очевидец случившегося, отметив, что на территорию комплекса, несмотря на шлагбаум и охрану, может свободно заехать любой желающий, что также не устраивает местных жителей.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии заявили, что «полиция проверяет информацию, опубликованную в интернете».