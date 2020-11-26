Фото: Валерий Шахов Минздрав Башкирии опубликовал обновленные данные по заболеваемости COVID-19 и пневмонией Фото: Валерий Шахов

Обновленные данные по заболеваемости пневмонией и новой коронавирусной инфекцией сообщили в Минздраве Башкирии. За сутки выявлено 134 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии вирус официально подтвержден у 13 715 человек.

Сразу две смерти зарегистрированы в республике за минувшие сутки. Подробности о 77-й и 78-й жертвах пока не сообщаются. Известно, что 36 пациентов с коронавирусом сегодня находятся в тяжёлом состоянии, 12 – на ИВЛ. В больницах ковид-больными занято 438 коек, дома лечатся 1507 человек.

За сутки по выздоровлению от коронавируса выписаны 76 человек.

По-прежнему напряженной в Башкирии остается заболеваемость внебольничной пневмонией. За последние 24 часа диагноз подтвержден у 418 жителей региона, при этом 423 человека выписаны.