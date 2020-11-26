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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии подсчитали численность экономически активного населения

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии подсчитали численность экономически активного населения Фото: Олег Яровиков

Численность рабочей силы на территории Башкирии в возрасте 15 лет и старше в июле — сентябре 2020 года увеличилась до 1,938 млн человек, сообщили статистики республики, опираясь на данные выборочного обследования.

Из 1,938 млн человек экономически активного населения региона более 1,811 млн человек заняты в экономике, около 127 тысяч классифицировались как безработные.

В целом по России численность рабочей силы составляет сейчас почти 75,173 млн человек, из которых почти 14,778 млн приходится на Приволжский федеральный округ.

Уровень общей безработицы в Башкирии в июле — сентябре этого года составил 6,5%. Для сравнения: уровень безработицы в среднем по стране равен 6,3%, в Приволжском федеральном округе еще меньше — 5,6%, сообщили в Башстате.

ИА «Башинформ»
Теги: статистика, численность рабочей силы
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