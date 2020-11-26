Первый подростковый реалити-сериал «Посмотрим» представили в «Орлёнке»









Премьера первого сезона подросткового реалити-сериала «Посмотрим», героинями которого стали российские школьницы, состоялась в онлайн- и офлайн-формате на площадке Всероссийского детского центра «Орлёнок». Первый сезон посвящен событиям Великой Отечественной войны.

Участницы пилотного сезона «Посмотрим» – четыре школьницы, которые побывали в Волгограде, Москве и Мурманске, где вместе с ведущими экспертами, историками и краеведами открывали для себя необычные истории и факты, о которых рассказывают и которые показывают своим сверстникам.

Сериал «Посмотрим» является частью федерального проекта «Россия глазами детей», организованного Группой компаний «Просвещение» и проектом «ГЕРОИ» при поддержке Фонда президентских грантов.

Зрителями первой серии проекта ‒ «Посмотрим. Сталинград» ‒ стали почти 1000 ребят из 8 регионов страны, а также их родители и учителя. Для широкой аудитории сериал стал доступен в онлайн-кинотеатре премьер «Телекарта». Первую серию можно посмотреть по ссылке.

«Чтобы современный ребенок знал и любил свою страну, понимая, что она для него значит, нужно изучать ее историю. В сериале мы видим, как дети профессионально и умно рассказывают о великом прошлом своей страны. Отличная и хорошо воплощенная идея, очень рад, что именно орлята стали первыми зрителями этого проекта, ведь в Центр приезжают самые активные, целеустремленные и любознательные ребята России!», ‒ прокомментировал в рамках мероприятия директор Всероссийского детского центра Александр Джеус .

О том, почему при создании сериала организаторы решили уйти от шаблонов, как выбирали места для съемок первого сезона и чем авторам приглянулся формат путешествия героинь по России, рассказала директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова:

«До начала съемок мы долго обсуждали, насколько глубоко следует погружать ребят в производственный процесс. Ведь у нас, взрослых, свое представление о том, что интересно, но это не всегда пересекается с тем, что интересно ребятам. Поэтому мы решили уйти от шаблонов и создавать не фильмы, к которым привыкли. Ребята не просто выступают в роли ведущих – они участвуют на идейном уровне, принимают непосредственное участие в создании сценария, делятся собственным видением и вместе со съемочной командой снимают сюжеты такими, какими видят непосредственно они сами. В этом и есть главная особенность проекта».

Основатель и автор проекта ГЕРОИ Сергей Гуров, в свою очередь, рассказал, как попасть в следующий сезон сериала и о чем он будет:

«Уже на этапе съемок мы получали много вопросов о том, как другие ребята могут попасть в сериал. А я напомню, что программа стартовала по итогам майского онлайн-марафона «Военкор Победы», где дети с самых разных регионов страны оттачивали свои навыки в журналистике и участвовали в мастер-классах известных теле- и радиоведущих и сценаристов. Победителями этого конкурса и стали наши участницы первого сезона. Поэтому мы продолжим запускать челленджи, в которых попробовать свои силы сможет любой желающий, а победители – принять участие во втором сезоне программы «Посмотрим», который будет посвящен географическим особенностям нашей страны. Следить за новостями можно на сайте проекта posmotrim.film».