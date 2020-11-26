Фото: пресс-служба МЧС РБ В Башкирии водными судами разрушили неокрепший лед на реке Белой Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Башкирии накануне с помощью водных судов «Урал» разрушили неокрепший лед на реке Белой – на участке от Бирска до Дюртюлей. Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, такие меры были приняты для предотвращения несчастных случаев на воде.

Дело в том, что на неокрепший лед повадились рыбаки и дети. Тогда администрация Бирского района совместно с государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России решили разрушить тонкий лед.

«В ноябре уже как никогда чувствуется приближение зимы, на реках и озерах появляется первый лед и создается обманчивое впечатление, что он крепкий и по нему можно ходить. Это не так! Даже если вам повезло и вы прошли по льду пару шагов, и ничего не случилось, удача может отвернуться в любой момент. Лед неокрепший до установления устойчивых морозов, он ломается под ногами без предупреждения, тем более на больших реках», — предупредили в МЧС Башкирии.