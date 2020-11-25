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Площадку для WorldSkills Russia-2021 подберут поближе к Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

За две недели правительство Башкирии определится с площадкой для национального чемпионата «Молодые профессионалы», больше известного как WorldSkills Russia. Республика примет его в 2021 году. По словам премьер-министра регионального правительства Андрея Назарова, изначально соревнования по рабочим профессиям хотели провести в индустриальном парке «Уфимский».

«Это для нас очень важное мероприятие, мы к нему готовимся — подбираем площадку, думали провести в «Уфимском», но поняли, что логистика не очень удобная как для участников, так и для болельщиков, поэтому подберем площадку поближе к Уфе», — сказал Андрей Назаров.

По замыслу республиканских властей, площадка WorldSkills Russia-2021 должна быть подобрана с учётом дальнейшего использования несколькими новыми производствами.

Вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов, напомнил, что в 2019 году республика заняла первое место в качественном рейтинге WorldSkills по результатам демонстрационных экзаменов, где 56% участников подтвердили профессиональный уровень, соответствующий мировым стандартам.

Справка

WorldSkills Russia — официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров.

Финал национального чемпионата WorldSkills Russia — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующие профориентации молодёжи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

ИА «Башинформ»
Теги: WorldSkills Russia
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