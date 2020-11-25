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В Чекмагуше открывается кинозал, обустроенный на средства федерального гранта

ОБЩЕСТВО
Фото: Чекмагушевский район

В Чекмагуше открывается кинозал, обустроенный на средства федерального гранта Фото: Чекмагушевский район

Чекмагуш выиграл федеральный грант в размере 5 млн руб. на обустройство кинозала. Оборудование и 100 кресел размещены в здании Центра детского творчества, сообщили в муниципалитете. На 5 декабря назначена тестовая проверка, на 17-е — официальное открытие.

«В репертуаре будут обязательно предусмотрены национальные, современные и советские фильмы, фильмы для детей. Открытия кинотеатра ждут жители всего района, он будет работать не только для райцентра. Помещение старого кинотеатра уже не может предложить качественную организацию досуга. Сейчас там расположен районный музей, который играет большую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения», — рассказали в администрации.

В 2019 году благодаря федеральным грантам в Башкирии было обновлено 10 кинозалов. В этом году гранты выиграли город Давлеканово (два зала), села Иглино, Раевский, Чекмагуш и Стерлибашево.

ИА «Башинформ»
Теги: киинозал, гранты
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