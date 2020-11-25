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Число звонков в Антиковидный колл-центр Башкирии увеличилось в разы

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Число звонков в Антиковидный колл-центр Башкирии увеличилось в разы Фото: Валерий Шахов

Число обращений в Антиковидный колл-центр Башкирии увеличилось в разы. Об этом агентству «Башинформ» заявила руководитель колл-центра, депутат Госсобрания — Курултая республики Римма Утяшева.

«На этой неделе число обращений увеличилось в разы, — подчеркнула Утяшева. — Так, в понедельник к нам поступило порядка 1,5 тысячи обращений, во вторник — почти 1,7 тысячи. Уверена, сегодня звонков будет не меньше. Причем звонят нам не только из Башкирии, но и из других регионов страны. Звонят земляки, волнуются за своих родных. Люди обращаются к нам уже зная, что мы им поможем. Это очень приятно».
Как сообщал ранее «Башинформ», Антиковидный ситуационный колл-центр Башкирии заработал 16 ноября в уфимском Конгресс-холле «Торатау» по инициативе главы региона Радия Хабирова.

Колл-центр работает с 8 утра до 20 часов. Любой может позвонить по многоканальному номеру в Уфе: 218-19-19 и оперативно получить квалифицированную помощь.

За первую неделю своей работы Антиковидный колл-центр Башкирии обработал более 5,6 тысячи звонков.

Ответы на самые распространенные звонки, поступающие в колл-центр, можно найти здесь.

Галина Бахшиева
Теги: антиковидный колл-центр, коронавирус
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