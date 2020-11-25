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В ГИБДД Башкирии произошли кадровые изменения

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД РБ

В ГИБДД Башкирии произошли кадровые изменения Фото: ГИБДД РБ

В Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД МВД по Республике Башкортостан назначен новый начальник — майор полиции Сергей Ломов. О кадровых изменениях 25 ноября сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Сергей Александрович Ломов родился 9 мая 1985 года в Куюргазинском районе республики. В 2008 году окончил Уфимский юридический институт МВД России по специальности «правоохранительная деятельность». До момента своего назначения нес службу в оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РБ.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», более 800 человек ежедневно пытаются попасть в центральное подразделение МРЭО ГИБДД в Уфе. На его работу в соцсетях периодически появляются жалобы и недовольства. На регистрацию автомобилей и на экзамен приезжают не только жители Башкирии, но и из соседних регионов: Татарстана, Челябинской и Оренбургской областей. Образуются большие очереди, это, поясняли ранее в ГИБДД РБ, связано с техническими сбоями системы госуслуг. Граждан принимают в порядке «живой» очереди, а также с использованием систем электронной очереди. Возможно, с приходом нового начальника отдела ситуация поменяется.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД РБ
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