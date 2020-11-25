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25 ноября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Экс-глава Минземимущества Башкирии Евгений Гурьев прокомментировал решение суда

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских | Видео: Мирон Доровских

Экс-глава Минземимущества Башкирии Евгений Гурьев прокомментировал решение суда Фото: Мирон Доровских | Видео: Мирон Доровских

Кировский районный суд Уфы 25 ноября оправдал экс-главу Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева за отсутствием состава преступления. Напомним, бывший глава ведомства и вице-премьер региона обвинялся в совершении преступления по статье «превышение должностных полномочий». После оглашения приговора Евгений Гурьев прокомментировал решение суда.

«Мы удовлетворены решением суда, но комментировать что-то большее сейчас достаточно сложно в связи с психоэмоциональным состоянием. Я сейчас хотел бы выразить слова благодарности своей семье за терпение и поддержку, всем тем знакомым и незнакомым людям, которые за все это время подходили ко мне на улице, когда это стало возможным, кто-то просто молча жал руку, кто-то выражал слова поддержки. Я бы хотел выразить слова признательности всем средствам массовой информации, особенно тем, кто с 1 апреля 2019 года взяли на себя ответственность за объективную подачу информации по моему делу», — сказал Евгений Гурьев.

Отдельные слова благодарности он выразил своим адвокатам.

«Сейчас я больше не в состоянии что-либо сказать. Спасибо», — подытожил бывший руководитель Министерства земельных и имущественных отношений РБ.

«По версии следствия, Евгений Гурьев превысил должностные полномочия при продаже земельных участков по цене вдвое ниже их кадастровой стоимости. Однако судом было установлено, что действия Гурьевым были осуществлены в пределах его полномочий и не противоречили требованиям законодательства. Приговор не вступил в законную силу», — пояснили в Объединенной пресс-службе судов РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: суд
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