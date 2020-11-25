Фото: пресс-служба Минторга Башкирии В Уфе состоится чемпионат шеф-поваров Фото: пресс-служба Минторга Башкирии

28 ноября в Уфе состоится региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», на котором выберут лучшего шеф-повара Башкирии. Об этом сообщили в Минторге региона.

Чемпионат шеф-поваров проводится для повышения престижа профессий специалистов в области индустрии питания, пропаганды их достижений и передового опыта.

«За звание лучшего повара поборются представители уфимских ресторанов и кафе. Они будут соревноваться в мастерстве по приготовлению горячего блюда из баранины и айвы. При оценке блюда будут учитываться презентация, композиция, современные технологии, профессиональное приготовление и подача», — пояснили в пресс-службе министерства.

В финале участникам предстоит выполнить задание из «черного ящика». Победителей ждут денежные призы.

Организаторами регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства выступают Ассоциация кулинаров, рестораторов и отельеров Башкирии при поддержке Минторговли и Минтруда Башкирии.