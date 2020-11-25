В Уфе начали доставлять бесплатные обеды малоимущим и жителям, попавшим в тяжелую ситуацию

В Уфе проходит акция «Забота депутатов» по доставке бесплатных обедов. Помощь рассчитана на малоимущих граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Горячие обеды оплачены из личных средств депутатов фракции «Единая Россия» Госсобрания Башкортостана. Данная акция – это не возможность сэкономить на обедах, а адресная помощь для тех, кто действительно оказался в крайне тяжелой жизненной ситуации в связи с пандемией.

Например, одна из женщин попросила доставить обед ее пожилым родителям, которые в силу физического состояния не могут готовить сами. Еду всегда привозила им она, а сейчас заболела и тяжело переносит инфекцию, поэтому временно не может помочь родителям.

Одна семья может получить такую помощь до трех раз. Обед включает в себя три позиции: салат, первое и второе блюдо.

«Конечно, мы понимаем, что нуждающихся сейчас много. Поэтому мы очень надеемся, что не останемся одиноки в этом начинании. Предлагаю депутатам муниципалитетов присоединиться к акции. Это конкретное доброе дело. Люди будут благодарны вам за него», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании РБ Рустам Ишмухаметов.

8-800-201-89-03.

За пять дней с начала акции жителям Уфы доставлено около 100 горячих обедов. Чтобы получить помощь, необходимо позвонить в колл-центр при региональном исполкоме «Единой России»: