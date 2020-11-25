Фото: Станислав Шахов Уфимская улица вошла в число самых красивых в России Фото: Станислав Шахов

Улица Трактовая в столице Башкирии вошла в список самых красивых в российских городах. Рейтинг составил популярный урбанист и блогер Илья Варламов.

«Это спуск от центра города к обширному частному сектору под названием Нижегородка. Пишут, что это единственное место в городе, где сохранилась дореволюционная мостовая. Если хотите увидеть старую, почти деревенскую Уфу – вам сюда», — написал Варламов.

Также в рейтинг вошли улицы Астрахани, Москвы, Хабаровска, Владикавказа, Рязани, Севастополя, Смоленска, Выборга, Казани, Пскова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.