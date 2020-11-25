В УГАТУ обсудили вопросы развития авиационных электрических машин















В Уфимском государственном авиационном техническом университете прошел круглый стол, посвященный перспективам развития авиационных электрических машин. Его участниками стали ведущие ученые и специалисты Фонда перспективных исследований, УГАТУ, ЦИАМ им. П.И. Баранова, АО «УЗГА», холдинга «Вертолеты России», ОДК-УМПО и др.

Мероприятие проходило в смешанном формате и с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

Плодотворной работы коллегам пожелал ректор университета Сергей Новиков. Он напомнил, что УГАТУ выступает участником проекта по созданию электролёта, который выполняется по заказу Минпромторга совместно с группой ученых из Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина и компании «СуперОкс».

«Осенью этого года наша разработка прошла успешную защиту в правлении Фонда перспективных исследований (ФПИ) и первой в Республике Башкортостан получила финансирование своих прорывных технологий, — отметил руководитель вуза. — Проект, выполненный под руководством заведующего кафедрой электромеханики профессора Ф.Р.Исмагилова и доцента В.Е.Вавилова, посвящен созданию электродвигателя для перспективных пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также для высокоскоростных винтокрылых машин.

Актуальность электрификации летательных аппаратов приобретает все более высокую значимость для развития всей авиационной промышленности и является ее основным трендом. Электрификация самолетов и вертолетов позволяет значительно повысить их топливную эффективность, экономичность и экологичность (до 17-20 % общемировых выбросов CO2 приходится на летательные аппараты). Также это позволит снизить шум летательных аппаратов и создать машины нового поколения, такие как аэротакси, сверхлёгкие экономичные вертолеты, беспилотные летательные аппараты и пилотируемые летательные аппараты для межрегиональных перевозок.

Сегодня мы заглядываем в будущее, которое может наступить быстрее, чем мы думаем. Уверен, что эта встреча всех заинтересованных сторон позволит обсудить проблемные вопросы в области авиастроения будущего и принять концептуальные решения для обеспечения технологического развития электрических самолетов и вертолетов».

По конференц-связи коллег приветствовал заместитель руководителя направления химико-биологических и медицинских исследований – руководитель Центра развития перспективного материаловедения Фонда перспективных исследований Сергей Алексеев: «В лице УГАТУ мы нашли коллектив, который готов переступить несколько ступеней технологического развития. Крупнейшие мировые промышленные компании, создающие автомобили, самолеты, морские суда, делают акцент на разработке технологий в области электродвижения. Совсем скоро переход на электротягу будет повсеместной тенденцией, и Россия не должна отставать. Поэтому совместными усилиями мы должны обеспечить серьезный технологический задел на ближайшее будущее».

Своими соображениями поделился главный конструктор Сарапульского электрогенераторного завода (АО «СЭГЗ») Алексей Поздеев: «Мы здесь, потому что хотим быть в курсе трендов электроснабжения. УГАТУ нам интересен и в плане сотрудничества, и в плане подготовки кадров. Думаю, мы сможем объединить усилия и наладим научно-техническую кооперацию для освоения и практического применения передовых инновационных технологий.

На нашем заводе накоплен уникальный опыт в области создания и производства сложнейших электрических машин, который позволяет нам видеть себя в ближайшем будущем на лидирующих позициях в этой области. Сегодня мы участвуем в работах по созданию генераторов и двигателей для автомобилей различного типа, а также не забываем про электрические машины и механизмы для авиации, принимаем активное участие в формировании будущего электротранспорта. Так что опыт нашего завода пригодится стране в генерации энергии в воздухе и на земле».