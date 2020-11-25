В Минтруде Башкирии рассказали, как ведется работа с жителями старше 65 лет

В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики рассказали, как сейчас работает социальное обслуживание жителей старше 65 лет. Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим самоизоляции для лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и жителей старше 65 лет.

Как сообщил агентству «Башинформ» начальник отдела негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг Минтруда Сергей Елисеев, для выявления нуждаемости и последующего оказания помощи жителям работает созданный еще в первую волну COVID-19 Координационный центр. По его словам, затруднений не возникает в связи с правильно выстроенной работой.

«Трудностей у нас нет, они все решаемы. У нас в целом просто поставлена правильно работа. На сегодняшний день в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции среди граждан старше 65 лет продолжается работа Координационного центра. Автономные некоммерческие организации социального обслуживания на дому, где работает более 2000 социальных работников, ежедневно осуществляют обход и обзор этой категории граждан и информирование о необходимости соблюдения режима самоизоляции. По последним данным, за период с 5 по 24 ноября текущего года такая работа проведена в отношении 145 тысяч человек, посещены 42 тысячи человек», — рассказал Сергей Елисеев.

Он отметил, что все социальные работники, задействованные в работе по доставке и обходам, обеспечены средствами индивидуальной защиты, поэтому контакт и последующая оплата приобретенных товаров исключает риск заражения как граждан, так и самих работников. «С постоянными клиентами переходим на безналичный расчет. По состоянию на 24 ноября отработано более 5 тысяч заявок», — сообщил Сергей Елисеев.

Для усиления эффективности мер, в министерстве планируют увеличить охват жителей по оповещению о соблюдении самоизоляции благодаря взаимодействию с Минобром республики. К работе уже сегодня привлечены около 300 студентов колледжей.

Сергей Елисеев также сообщил, что сейчас мобильные бригады, состоящие из соцработников, волонтеров, а также представителей силовых ведомств, продолжают работу и информируют о действующих организациях социальной поддержки, обслуживания, деятельности волонтерских движений.

Также отмечается, что во всех муниципалитетах в СМИ запущена разъяснительная работа о том, как и с помощью какой организации можно получить помощь, оставаясь дома.

В ведомстве уверены, что эти меры позволят повысить эффективность работы системы социального обслуживания в борьбе с вирусом.

Заявки в Координационный центр можно подать по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-775-00-14. Специалисты распределяют их по территориальному признаку, далее по защищенному каналу связи данные передаются в АНО социального обслуживания на дому, которыми за счет средств подавших заявки жителей бесплатно доставляют продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости.