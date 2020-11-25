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Еще в одном районе Башкирии открылся раздаточный пункт «Молочной кухни»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минторга Башкирии

Еще в одном районе Башкирии открылся раздаточный пункт «Молочной кухни» Фото: пресс-служба Минторга Башкирии

В селе Бакалы, административном центре Бакалинского района Башкирии, открылся новый раздаточный пункт «Молочной кухни», сообщили в Минторге региона.

Бесплатную молочную продукцию здесь будут получать 142 человека. Из них 140 малышей и две кормящие мамы.

Как подчеркнули в Минторге, в новом пункте выдачи молочной продукции все сделано для удобства и безопасности жителей. В помещении сделан косметический ремонт, заменена входная дверь, расширен лестничный марш, смонтирован пандус.

«На сегодняшний день ГАУ РБ «Молочная кухня» создало семь полноценных производственных площадок мощностью до 5 тонн молока в сутки и 101 раздаточный пункт молочной продукции и сухих смесей. Продукцию на бесплатной основе в Башкирии получают около 23,5 тысячи детей из льготной категории, а также 557 беременных женщин и кормящих матерей, — сообщили в пресс-службе министерства. — Для получателей ряда населенных пунктов организована выездная выдача. Она охватывает 33 малых населенных пункта Уфы, Нефтекамска, а также Уфимского, Краснокамского, Белорецкого, Туймазинского, Белебеевского, Кармаскалинского и Ишимбайского районов».

Галина Бахшиева
Теги: молочная кухня, раздаточный пункт
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