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25 ноября Среда

Уфа   °

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В Уфе покажут документальный фильм про уфимок, открывших клиники в Латинской Америке

ОБЩЕСТВО

В Уфе покажут документальный фильм о двух уфимках, построивших клиники в Никарагуа и Гватемале.

Картина называется «Робин Чикас». Показ состоится 30 ноября.

«Это откровенная картина о том, как две простые девчонки из Уфы решили построить клинику для бедных в Латинской Америке. Кроме однозначного акцента на благотворительность, в этой картине нашлось место для тропических болезней, контрабанды лекарств, мужчин с оружием, поисков спонсоров и настоящей любви», — рассказала одна из героинь фильма, уфимка, врач-тропиколог Виктория Валикова.

Показ пройдет 30 ноября в 19.00 по адресу: ул. 50 лет Октября, 19 (ресторан БрауХаус).

Купить билет можно, сделав пожертвование в пользу благотворительного проекта Health & Help по ссылке﻿.

ИА «Башинформ»
Теги: документальный фильм
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