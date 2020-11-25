Фото: Олег Яровиков Названа категория людей, мешающая выйти на плато по коронавирусу Фото: Олег Яровиков

Выходу на плато по коронавирусу в России мешает конкретная категория людей, уверен врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По словам медика, без соблюдения противоэпидемических требований [использование масок и перчаток – ред.] борьба с COVID-19 затрудняется.

«У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики. Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать», – пояснил врач-инфекционист в эфире радио Sputnik.

По мнению врача-инфекциониста, людям необходимо так объяснять, чтобы они не высмеивали меры, а прислушивались к ним. К примеру, должен быть конкретно продуманный алгоритм использования

«Перчатки желательны, если человек контактирует с поверхностью. Например, заходит в банк и голыми руками трогает кнопки банкоматов, которые могут быть загрязнены даже вне пандемии», – объяснил Георгий Викулов.

Напомним, в Башкирии продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Население в большинстве своем использует средства индивидуальной защиты. Некоторым нарушителям выписываются штрафы до 200 тысяч рублей.