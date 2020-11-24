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В Учалинском районе в 2020 году открылись семь модульных ФАПов

ОБЩЕСТВО
Фото: Учалинский район

В Учалинском районе в 2020 году открылись семь модульных ФАПов Фото: Учалинский район

Учалинский район в текущем году в рамках напроекта «Здравоохранение» получил семь модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили в муниципалитете. Это самое большое количество по республике. Медучреждения построены в поселках Вознесенка, Калканово, Ильтебаново, Кудашево, Наурузово, Галиахмерово.

24 ноября новый ФАП открылся в Кубагушево с населением более 400 жителей. В здании смонтированы системы водоснабжения и электрического отопления, на площади 100 кв.м разместились кабинет приема пациентов, процедурный, смотровой и детский кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием – дефибриллятором, спирометром, аппаратом ЭКГ, другими медицинскими приборами и техникой. Принимать пациентов будет фельдшер, акушер высшей категории Алсу Фазлытдинова, которая лечит односельчан уже 22 года.

В новом ФАПе будет оказываться первичная медицинская помощь, проводиться профилактическая работа, вакцинация. Терапевт, педиатр и узкие специалисты будут вести выездные приемы по графику.

ИА «Башинформ»
Теги: ФАП, модульный
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