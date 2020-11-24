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Перепись населения 2021 года в Башкирии будет «цифровой»

ОБЩЕСТВО

«Главное отличие предстоящей в 2021 году переписи населения заключается в том, что она будет максимально «цифровой», с применением цифровых технологий, — заявила начальник отдела государственной статистики города Уфы Оксана Даянова. – Основным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на портале госуслуг в сети Интернет. При обходе жилых домов переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

Согласно постановлению Правительства РФ, дата проведения Всероссийской переписи населения 2020 года перенесена на апрель 2021 года. Итоги переписи станут отправной точкой оценки численности и возрастного состава населения, позволят получить точные демографические данные для планирования нацпроектов, социальных и экономических программ по муниципальным образованиям на ближайшие 10 лет.

Согласно плану, в Уфе предстоит охватить переписью 49 188 жилых домов с численностью постоянного населения 1 155 086 человек.

Сергей Николаев
Теги: перепись 2021
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