В Стерлитамаке прошла образовательная сессия для финалистов конкурса социальных проектов

Для 30 финалистов конкурса социальных проектов «Стерлитамак – наш общий дом» прошла образовательная сессия. Конкурс второй год проводит компания «БСК» и выдает 10 грантов на реализацию проектов-победителей. Участники могут предложить свои идеи в номинациях «Творчество, культура, искусство», «Экология и защита животных», «Здоровый образ жизни», «Патриотическое воспитание», «Моя малая родина».

Коучи и специалисты научили участников правильно составлять заявки, «упаковывать» идеи и проводить презентации, создавать команды единомышленников.

Народное голосование продлится до 30 ноября. Победитель в номинации «Выбор города» будет объявлен в первых числах декабря. Остальных победителей определит экспертный совет. Церемония награждения будет проведена до конца года.