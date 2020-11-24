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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Стерлитамаке прошла образовательная сессия для финалистов конкурса социальных проектов

ОБЩЕСТВО

Для 30 финалистов конкурса социальных проектов «Стерлитамак – наш общий дом» прошла образовательная сессия. Конкурс второй год проводит компания «БСК» и выдает 10 грантов на реализацию проектов-победителей. Участники могут предложить свои идеи в номинациях «Творчество, культура, искусство», «Экология и защита животных», «Здоровый образ жизни», «Патриотическое воспитание», «Моя малая родина».

Коучи и специалисты научили участников правильно составлять заявки, «упаковывать» идеи и проводить презентации, создавать команды единомышленников.

Народное голосование продлится до 30 ноября. Победитель в номинации «Выбор города» будет объявлен в первых числах декабря. Остальных победителей определит экспертный совет. Церемония награждения будет проведена до конца года.

ИА «Башинформ»
Теги: конкурс, социальные проекты
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