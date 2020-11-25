Минздрав Башкирии прокомментировал вспышку COVID-19 в детской больнице Уфы №17

По словам представителя ведомства, пациентов хирургического отделения выписали на амбулаторное лечение, а медики ушли на самоизоляцию. На данный момент проводятся ограничительные мероприятия и санитарная обработка в хирургическом отделении.

«У сотрудника хирургического отделения зарегистрирован положительный результат на «ковид» методом ПЦР после семейного контакта. Заражённых среди пациентов и медицинских сотрудников в настоящее время нет» , — прокомментировала агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы Минздрава РБ Софья Алёшина.

«В 17-й детской больнице Уфы зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. Некоторые пациенты переведены в другую больницу». Такие сообщения появились в республиканских СМИ накануне. В Министерстве здравоохранения Башкирии прояснили ситуацию.

ИА «Башинформ»

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