Минздрав Башкирии прокомментировал вспышку COVID-19 в детской больнице Уфы №17
Минздрав Башкирии прокомментировал вспышку COVID-19 в детской больнице Уфы №17 Фото: ИА «Башинформ»
«В 17-й детской больнице Уфы зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. Некоторые пациенты переведены в другую больницу». Такие сообщения появились в республиканских СМИ накануне. В Министерстве здравоохранения Башкирии прояснили ситуацию.
«У сотрудника хирургического отделения зарегистрирован положительный результат на «ковид» методом ПЦР после семейного контакта. Заражённых среди пациентов и медицинских сотрудников в настоящее время нет» , — прокомментировала агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы Минздрава РБ Софья Алёшина.
По словам представителя ведомства, пациентов хирургического отделения выписали на амбулаторное лечение, а медики ушли на самоизоляцию. На данный момент проводятся ограничительные мероприятия и санитарная обработка в хирургическом отделении.