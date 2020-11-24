Минздрав Башкирии закрепил сотрудничество со штабом волонтеров в рамках борьбы с Covid-19

Фото: Арина Рахимкулова











Фото: Арина Рахимкулова

Министерством здравоохранения Башкортостана подписано дополнительное соглашение о взаимодействии с Ситуационным центром «Наша забота». В рамках данного документа стороны будут сотрудничать по ряду направлений, в том числе по помощи гражданам в условиях пандемии.

«Вся эта работа может только казаться кому-то легкой. Волонтеры не являются медицинскими работниками, а значит имеют меньшие права, располагают ограниченной информацией. Не так просто, например, добровольцу получить рецепт за хронически больного. Врач, безусловно, не должен выдавать такие вещи посторонним людям. Наша задача продумать такие механизмы, чтобы не нарушать законодательство, и при этом помочь людям – и врачам, и пациентам», — подчеркнул руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Министр здравоохранения республики Максим Забелин поблагодарил за оказываемую помощь и подчеркнул, что сотрудничество будет расширяться.

«Наше соглашение носит не формальный характер, а имеет под собой конкретные дела. Помощь волонтеров мотивирует наших коллег-медиков и позволяет работать с большей отдачей», — сказал министр.

Волонтеры «Нашей заботы» уже сейчас взяли на себя обязательства по доставке бесплатных антиковидных лекарств тем, кто болеет амбулаторно. Изначально нагрузка должна была лечь на медиков, которые и без этого испытывают сейчас огромное увеличение объема работы. Планируется, что добровольцы возьмут на себя около трети от 19 тысяч данных доставок. В связи с этим, в рамках соглашения будет организована проверка волонтеров на наличие антител к коронавирусу. Людям придется доставлять лекарства тем, кто заражен, поэтому, чтобы снизить риск заболеваемости волонтеров, на данные работы будут привлечены те, кто имеет антитела.

Добровольцы также будут участвовать в доставке рецептурных лекарств хронически больным людям. Эти граждане находятся в группе риска, поэтому должны быть на самоизоляции. Волонтер за них сходит в аптеку с рецептом и доставит медикаменты на дом.

Сотрудничество предполагает и работу с больными сахарным диабетом. На прошлой неделе «Единая Россия» запустила автоматический обзвон граждан данной категории. Всего звонки получат более 146 тысяч человек. По предварительным данным, порядка 13% респондентов указывают при звонке, что нуждаются в помощи. Данные списки будут переданы в Минздрав для дальнейшей отработки по месту жительства пациента.

В поддержку медиков Башкирии также готовится новогодний концерт «Спасибо врачам – 2». Медиков поздравят известные артисты республики.

Еще одним направлением взаимодействия является работа телемедицинского антиковидного центра, который организован на базе регионального исполкома «Единой России». Его задача – помочь и врачам, работающим в условиях пандемии в режиме нон-стоп, и заболевшим гражданам. Волонтеры не принимают входящие звонки от заявителей, а совершают исходящие – то есть занимаются обзвоном людей, которые находятся на амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, ОРВИ или пневмонии. Операторы выясняют состояние больных, при необходимости вызывают им на дом врача.

Одним из сложных, но важных вопросов, который планируется решать в рамках соглашения, является организация развоза врачей на работу в ковид-госпитали. Это касается тех медиков, у которых нет личных автомобилей.

В завершение встречи Рустем Ахмадинуров и Максим Забелин посетили волонтерский штаб «Наша забота», ознакомились с работой телемедицинского центра и автоматического колл-центра.