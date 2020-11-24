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Уфу к Новому году украсят гирлянды, итальянские конструкции и сказочная карета

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Уфу к Новому году украсят гирлянды, итальянские конструкции и сказочная карета Фото: Олег Яровиков

Уфу городские службы активно украшают к празднованию Нового 2021 года: устанавливают елки, прорабатывают концепцию ледовых городков, а также проверяют гирлянды и итальянские праздничные конструкции. В пресс-службе мэрии напомнили, что общая протяженность гирлянд в городе составляет порядка 18 км, на которых установлено более 48 тысяч ламп.

Иллюминационные инсталляции появятся на площади имени Ленина и перед Дворцом культуры Орджоникидзе, на пересечении улиц Ленина и Пушкина и на входе в парк Ленина со стороны улицы Заки Валиди.

Преобразится и сквер «Театральный». Здесь установят конструкцию в виде сказочной кареты, запряжённой двумя лошадьми, театральный занавес, комплекс фонтана, торшеры-канделябры.

В пешеходной зоне улицы Ленина деревья уже украшены светодиодными лентами. Кроме этого, установлена новогодняя композиция в виде трёх шурупов – название города на башкирском языке. Желающие смогут сфотографироваться возле арт-объекта в виде рамки с надписью «Я люблю Уфу».

Совсем скоро на улицах города зажгут светодиодные консоли на 506 опорах освещения и 38 перетяжек.

Праздничную иллюминацию специалисты планируют зажечь после завершения монтажных работ – в начале декабря.

Как сообщалось ранее, в Уфе запланировано установить три столичных елки, 16 районных и порядка 90 елей во дворах многоквартирных жилых домов (МКД), на территориях предприятий торговли. Где они появятся, читайте по ссылке.

ИА «Башинформ»
Теги: праздник, новый год
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