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Жители Башкирии могут узнать о результатах исследования на COVID-19 через смс-сообщения

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина | Видео: МЗ РБ

Жители Башкирии могут узнать о результатах исследования на COVID-19 через смс-сообщения Фото: Ксения Калинина | Видео: МЗ РБ

Министерство здравоохранения Башкирии запустило новый сервис — смс-информирование граждан о результатах исследования на COVID-19. Как сообщил 24 ноября во время брифинга министр здравоохранения РБ Максим Забелин, сервис в республике работает уже с субботы, 21 ноября.

«Ежедневно отправляется более 6,5 тысячи смс-сообщений. В настоящий момент идет информирование о результатах проведенных тестов в государственных учреждениях здравоохранения, то есть в государственных лабораториях. Чтобы получить смс, во время сдачи биоматериала – мазка на коронавирус, оформляется направление в Республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему, и в обязательном порядке наши сотрудники лабораторий попросят вас актуализировать свой номер мобильного телефона, чтобы вам пришел результат по смс», — сказал Максим Забелин.

Таким образом, заболевшему не нужно будет ходить или звонить в поликлинику, результат придет на телефон.

«Отражаются в смс как положительные, так и отрицательные результаты. В случае положительного результата будет дана ссылка на дальнейшую инструкцию действий для пациента, у которого диагностирован ковид. Каждый пациент будет взят на учет, на контроль для того, чтобы оказать медпомощь», — добавил министр.

Он также напомнил, что результаты лабораторных анализов, взятых в государственных поликлиниках республики, в том числе результаты ПЦР-тестов на COVID-19, можно проверить в «Личном кабинете пациента» на Едином медицинском портале РБ и мобильном приложении «К-Врачу».

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, МЗ РБ
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