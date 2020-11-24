Фото: Олег Яровиков В Башкирии количество заболевших пневмонией превысило 400 человек в сутки Фото: Олег Яровиков

В Башкирии количество заболевших пневмонией превысило 400 в сутки. Согласно сводке Минздрава за 24 ноября, количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки достигло 411. При этом выписалось за сутки почти столько же — 416.

Количество заболевших коронавирусом на сегодня — 13446 человек, новых пациентов с COVID-19 – 128.

В стационарах проходят лечение 353 человека, из них в тяжелом состоянии продолжают оставаться 36, на ИВЛ — 13. На амбулаторном лечении находится 1499 человек. Выписано за сутки — 92 пациента. Всего выписано – 11518 человек.

Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. По официальным данным, всего умерших — 76 человек.

Проведено 1632171 исследование, обследовано 1579321 человек. За сутки проведено 10191 исследование, обследовано 9966 человек.