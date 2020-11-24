Фото: Волонтерский штаб г. Сибай В Сибае волонтеры помогают врачам развозить лекарства пациентам из группы риска Фото: Волонтерский штаб г. Сибай

В Сибае добровольцы пришли на помощь врачам. Волонтерский штаб «Мы вместе», активно ведущий работу в Сибае еще с весны этого года, начал развозить лекарства по заявкам горожан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Пациенты с хроническими заболеваниями, которые стоят на учете у врачей, должны регулярно получать прописанное лечение, но самостоятельно забирать лекарства может быть опасно для их здоровья. Именно поэтому городская поликлиника организовала работу по доставке лекарственных средств.

Врачи больницы: участковые терапевты, неврологи и эндокринологи, занимаются выпиской лекарств своим пациентам, а доставку взяли на себя волонтеры штаба «Мы вместе». Ежедневно они получают в больнице коробки с препаратами и развозят их по адресам.

Работа штаба по этому направлению началась 20 ноября и будет продолжаться в течение месяца. Помимо этого, волонтеры ежедневно обрабатывают и другие заявки, которые приходят от горожан, – покупают продукты и лекарства в аптеках, приносят их тем, кто нуждается в помощи.

Те, кто нуждается в доставке необходимых препаратов, могут обратиться с просьбой о помощи по номерам 8-987-493-27-54, 8-987-493-27-50.