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В Башкирии в службах такси работают более 100 водителей с нарушениями слуха

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в службах такси работают более 100 слабослышащих водителей. Об этом сообщила специалист, переводчик русского жестового языка Регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» по РБ Кира Нугаева.

Они обучаются в обычной автошколе только в сопровождении переводчика, который пересказывает правила дорожного движения языком жестов.

По словам юриста, специализирующегося на защите прав глухих Нины Романович, в большинстве случаев работа водителя — это единственная возможность для людей с нарушениями слуха заработать на жизнь, так как другое образование получить бывает проблематично.

Ранее стало известно о блокировке глухонемого водителя Салавата Салихова в системе «Яндекс-такси», которому закрыли доступ к заказам, якобы из-за того, что он не ответил на звонок службы безопасности.

К делу подключились юристы и общественность, под петицией с требованием восстановить справедливость подписались более 58 тысяч человек.

Сейчас блокировку сняли.

«Причины в компании не объясняют. О нарушениях не сообщают, оценки от пользователей только положительные. В Уфе слабослышащего водителя пассажиры реагируют с пониманием, поездкой остаются довольны», — говорит Салават Салихов.

Как сообщила позднее юрист Нина Романович, все положенные выплаты Салихов получил. Кроме того, в Уфу лично прилетел один из директоров «Яндекса», чтобы принести водителю извинения.

Розалия Валеева
Теги: права инвалидов
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