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В Башкирии закроют Стерлитамакскую воспитательную колонию

ОБЩЕСТВО

Министерством юстиции РФ принято решение о ликвидации Стерлитамакской воспитательной колонии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время согласовывается вопрос создания участка колонии-поселения. Сейчас Стерлитамакская воспитательная колония функционирует в штатном режиме. В учреждении содержится 14 воспитанников.

Стерлитамакская колония расположена у подножия горы Долгой (Куштау) в 24 километрах от Стерлитамака.

Ее открыли в ноябре 1955 года на базе одного из лагерных отделений.

Первым начальником стал майор Никанор Афанасьев. Несовершеннолетние осужденные работали на мебельном производстве. Мастерили табуретки, шифоньеры, столы, ящики, шкафы под руководством рабочих, оставшихся от прежней колонии. Кроме того, воспитанники работали на огороде, разводили кур, гусей, свиней, кроликов. В семидесятые годы были установлены производственные связи со станкостроительным заводом имени Ленина. В учреждении собирали электрошкафы для станков с программным управлением, в том числе и в экспортном исполнении, а также плунжерные насосы к вертикальным сверлильным станкам. Производство заработало на полную мощь, в две смены. Воспитанники получили возможность овладеть престижной профессией электромонтажника. Кроме того, они получали приличную зарплату.

В учреждении изготавливали стеновые камни, тротуарную плитку, лодки и катамараны, декоративные бетонные заборы. Действует клуб на 250 посадочных мест, в котором работают кружки — духовой, танцевальный, театральный, баяна и курая.

Розалия Валеева
Теги: колония, ГУФСИН
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