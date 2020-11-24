Фото: Валерий Шахов Почти две тысячи жителей Башкирии сегодня являются активными носителями COVID-19 Фото: Валерий Шахов

В Башкирии число официально подтвержденных диагнозов новой коронавирусной инфекции достигло 13 446 человек. За последние сутки прирост составил 128 лабораторно подтвержденных случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Активными носителями инфекции сегодня объявлены 1852 человека. Все они проходят лечение в больницах или на дому.

С начала пандемии с болезнью справились 11 518 человек, в том числе 92 выздоровели за минувшие сутки.

О новых летальных случаях региональный оперативный штаб пока не сообщает.