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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Коронавирус в Башкирии: В РКБ нашли свыше 1000 неучтенных случаев COVID-19; новая жертва

ОБЩЕСТВО

В Башкирии суд оштрафовал РКБ имени Куватова за неучтенные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Много пациентов на ИВЛ. На 23 ноября общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии составило 13 318 человек. За сутки подтвердили 131 новый случай заражения COVID-19, информировал министр здравоохранения РБ Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве. Сейчас в стационарах проходят лечение 394 пациента, 32 из них в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ (ранее таких было 14). На амбулаторном лечении 1 422 человека. Каждый день к пациентам с подозрением на коронавирус выезжают 110 эпидбригад, 25 из них обслуживают Уфу. Развернуто 5 800 коек для оказания медпомощи пациентам с инфекционными заболеваниями. Резерв составляет 22%. С начала пандемии выздоровели 11 426 человек, обследовано более 1,5 млн человек. За неделю выдано 456 бесплатных наборов лекарств для лечения COVID-19 на дому, доложил Максим Забелин

По общему числу зараженных ковидом в Башкирии лидирует Уфа — 23 ноября эта цифра превысила 5 тысяч и составила 5 019 случаев, плюс 70 новых заболевших за последние сутки, следует из данных Минздрава РБ. Это максимальный показатель с начала пандемии. На втором месте Туймазинский район – 798, на третьем Белебеевский – 680. Замыкают первую пятерку города Салават – 583, и Нефтекамск – 550 случаев. В самых ковид-безопасных районах республики прибавилось по одному зараженному: в Зилаирском районе стало 5 случаев, в Межгорье – 3. Рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом 23 ноября зафиксирован также в Мелеузовском районе – 19 новых случаев заражения.

76-я жертва. В Башкирии список жертв коронавирусной инфекции пополнился еще на одного человека. По данным Минздрава, общее количество смертей на 23 ноября составляет 76 человек. От коронавируса умерла жительница Уфы 1944 года рождения. У пожилой женщины также были сопутствующие заболевания: сахарный диабет второго типа, сегментарная атрофия, склероз, ХИБС, хронический пиелонефрит.

«Своих не бросаем». Башкирия готова принять вахтовиков с Крайнего Севера, Сибири и Якутии, заявил 23 ноября на совещании в правительстве Глава республики Радий Хабиров. Идут переговоры по приему вахтовиков с месторождений «Газпрома». «Там отмечается рост заболевших, рост очагов», — доложил замруководителя администрации Главы РБ Ринат Баширов. Радий Хабиров отметил, что «это будет мощнейшая нагрузка на систему здравоохранения, но мы своих никогда не бросаем. Наших ребят всех заберем, кого надо — в обсерватор, кого надо — будем лечить. Не надо их там оставлять, потому что нет на Севере условий для лечения», подчеркнул он.

Также Глава поручил ведомствам ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции гражданами 65+. После введения ограничений для них количество зараженных в этой возрастной категории снизилось лишь на 2%.

Антиковидный центр: что волнует жителей больше всего? За первую неделю своей работы Антиковидный колл-центр Башкирии обработал более 5,6 тысячи звонков, информировала 23 ноября на оперативке в правительстве координатор центра Римма Утяшева. По ее словам, почти 43% поступивших звонков связаны с оказанием амбулаторной помощи, «когда заявители не могут записаться к врачу или не могут дождаться терапевта, вызвав его на дом». 21% обращений связан с получением результатов тестов на ковид, 10% — с лекарственным обеспечением. 7% звонков поступили от людей, родственники которых лежат в ковид-госпиталях и они не могут получить информацию об их состоянии.

«Надо было создать такой центр пораньше», — заметил Радий Хабиров, ознакомившись 23 ноября с деятельностью Антиковидного центра в Конгресс-холле «Торатау», и поблагодарил сотрудников за работу. В центре работают 113 операторов, 12 тим-лидеров, 33 медэксперта, а также представители министерств и ведомств. Операторы принимают звонки ежедневно с 8 до 20 часов по телефону: (347) 218-19-19. По словам Риммы Утяшевой, многие вопросы удаётся решить силами специалистов центра и медэкспертов без обращения в учреждения здравоохранения. Это снижает нагрузку на первичное медицинское звено.

РКБ им. Куватова оштрафовали на 200 тысяч рублей за 1414 неучтенных случаев заболевания коронавирусом и нарушение санэпидправил. Как выяснилось, Роспотребнадзор с 1 сентября по 2 октября выявил, что больница не предоставляла в ведомство информацию о положительных результатах исследований на COVID-19. «﻿Непринятие своевременных, исчерпывающих противоэпидемических мер в отношении 1414 неучтенных случаев заболевания коронавирусной инфекцией повлекло за собой распространение инфекции среди неограниченного круга лиц», — сообщили в суде. Ранее﻿ Октябрьский районный суд Уфы штрафовал РКБ им. Куватова за нарушения во время пандемии коронавируса на 100 тысяч рублей. Весной больница стала очагом распространения коронавируса. 1200 пациентов и врачей находились на карантине в больнице. В зону риска по заражению COVID-19 попали 3000 человек.

В целом по России за сутки выявили рекордные 25 173 новых случая коронавируса. Предыдущий рекорд был 21 ноября — 24 822 заражения. Общее число заболевших достигло 2 114 502, из них 36 540 умерли.

Иммунитет к SARS-CoV-2 может появиться как у переболевших новой коронавирусной инфекцией, так и у тех, кто избежал этой болезни, выяснили российские учёные. По их данным, образцы крови, взятые до пандемии у не перенесших COVID-19, сигнализируют о значительно большем количестве Т-клеток, узнающих вирус. Это связано с тем, что избежавшие коронавируса так или иначе столкнулись с ним. «Т-клеточный ответ может наблюдаться из-за того, что активируются клетки иммунологической памяти на другие коронавирусы, которые существовали вокруг нас и до 2019 года», — объяснили ученые.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, смерть от COVID-19, РКБ имени Куватова, штрафы, Радий Хабиров, Антиковидный центр
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