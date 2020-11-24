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Клеточный иммунитет к SARS-CoV-2 может появиться и у не переболевших - ученые

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Клеточный иммунитет к SARS-CoV-2 может появиться и у не переболевших - ученые Фото: ИА «Башинформ»

Клеточный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 может появиться как у переболевших новой коронавирусной инфекцией, так и у тех, кто избежал болезни. К такому выводу пришли российские учёные.

Как объяснили научные сотрудники, образцы крови, взятые до пандемии весной у не перенесших инфекцию COVID-19, сигнализируют о значительно большем количестве Т-клеток, узнающих вирус. Как сообщает газета «Известия», это связано с тем, что избежавшие коронавируса так или иначе столкнулись с ним.

До конца объяснить природу происхождения иммунитета у не переболевших пока сложно. Есть предположения, что причиной является бессимптомное течение инфекции.

«Т-клеточный ответ может наблюдаться из-за того, что активируются клетки иммунологической памяти на другие коронавирусы, которые существовали вокруг нас и до 2019 года», — объяснила сотрудник Национального медицинского исследовательского центра гематологии Алина Шомурадова.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, иммунитет
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