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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На этой неделе в Уфе пройдет плановая проверка сирен системы оповещения населения

ОБЩЕСТВО

С 24 по 26 ноября 2020 года в Уфе пройдет плановая техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны, в ходе которой будет осуществляться поочередное кратковременное включение сирен и громкоговорителей. С 09.30 до 16.00 часов по местному времени на территории республики поочередно будут звучать сирены длительностью до 3 секунд.

24 ноября 2020 года с 9.30 по 16.00 проверка электросирен будет проводиться в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы.

25 ноября 2020 года с 10.30 по 16.00 проверка электросирен будет проводиться в Калининском и Орджоникидзевском районах.

26 ноября 2020 года с 10.30 по 16.00 проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы.

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут.

ИА «Башинформ»
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