Фото: glavarb.ru Радий Хабиров посетил Ситуационный центр в Уфе Фото: glavarb.ru

23 ноября глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с деятельностью Ситуационного антиковидного центра, который с прошлой недели работает в уфимском Конгресс-холле «Торатау». По словам координатора центра, заместителя председателя Комитета Государственного Собрания – Курултая РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Риммы Утяшевой, всего здесь работают 113 операторов, 12 тим-лидеров, 33 медицинских эксперта, четыре руководителя смен, а также представители Республиканской медицинской информационно-аналитической системы, Министерства цифрового развития госуправления, Роспотребнадзора по республике, Центра гигиены и эпидемиологии, Минздрава РБ. В организационную группу также входят специалисты Администрации Главы Башкортостана, Правительства и Конгресс-холла «Торатау».

В смену работают около 70 человек. Операторы принимают звонки ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону: (347) 218-19-19. За неделю с 16 по 22 ноября специалисты центра отработали 5 647 обращений жителей. Только за сегодняшний день сюда поступило 1 400 звонков. Большинство обращений касается организации амбулаторного лечения от коронавируса на дому и в поликлиниках. Жители также могут уточнить здесь результаты своих тестов на COVID-19, порядок получения бесплатных лекарств, узнать состояние родных и близких, которые находятся в инфекционных госпиталях, задать другие вопросы.

По словам Риммы Утяшевой, многие вопросы удаётся решить силами специалистов центра и медицинских экспертов без обращения в учреждения здравоохранения. Это снижает нагрузку на организации первичного медицинского звена.

– Хочу сказать вам спасибо, что вы нас поддержали, подставили плечо. Вы делаете очень важную работу. Видно, что ваш труд успокаивает людей, помогает им решить проблемы, – сказал Радий Хабиров, обращаясь к сотрудникам Ситуационного антиковидного центра. – Надо было создать такой центр пораньше. Поскольку люди иногда не могли получить элементарную информацию о местонахождении госпитализированного родного человека. Это связано с особенностями маршрутизации пациентов и работы инфекционных больниц. А теперь такие вопросы довольно оперативно решаются. Я уж не говорю о том, что это большая помощь амбулаторному звену. Спасибо вам большое!