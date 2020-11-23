Фото: администрация Уфы В Уфе началась заготовка льда для строительства новогодних городков Фото: администрация Уфы

В Уфе началась заготовка льда для строительства новогодних городков — холодная погода позволила уфимским водоемам набрать необходимую толщину покрова в 18 см. Например, жилищные службы Ленинского района добывают лед на реке Белой возле стадиона «Водник». Он станет материалом для ледяных фигур при строительстве городков в Затоне и Нижегородке.

В столице запланировано обустроить три общегородские (на «Горсовете», около Конгресс-холла, на Советской площади) и 16 районных «елок». Кроме того, во дворах будут подготовлены 45 ледовых городков, 22 ледовых «пятачка», 52 горки, 53 елки, залиты 45 хоккейных коробок. Это делается, чтобы избежать массового скопления людей на больших площадках, пояснили в мэрии.