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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра Фото: Ксения Калинина

Главное управление МЧС России по Башкортостану информирует граждан об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, на территории республики днем 24 ноября местами ожидаются порывы ветра 16 м/с.

Ночью местами и днем по республике пройдет небольшой снег, в отдельных районах гололед. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -5, -10 градусов, местами до -15, днем -1, -6.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС по РБ
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