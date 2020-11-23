МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра
МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра Фото: Ксения Калинина
Главное управление МЧС России по Башкортостану информирует граждан об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, на территории республики днем 24 ноября местами ожидаются порывы ветра 16 м/с.
Ночью местами и днем по республике пройдет небольшой снег, в отдельных районах гололед. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -5, -10 градусов, местами до -15, днем -1, -6.