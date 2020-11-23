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В Башкирии 76-летняя женщина скончалась от коронавируса, став 76-й жертвой

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии 76-летняя женщина скончалась от коронавируса, став 76-й жертвой Фото: Олег Яровиков

За минувшие сутки список жертв коронавирусной инфекции пополнился еще на одного человека. По данным Минздрава, общее количество смертей на 23 ноября 2020 года составляет 76 человек.

Умерла еще одна пожилая жительницы Уфы, 1944 года рождения. У нее были сопутствующие заболевания: сахарный диабет второго типа (тяжелое течение), сегментарная атрофия, склероз, ХИБС, хронический пиелонефрит.

Прирост заболевших за сутки составил 131 человек, всего зарегистрировано 13318. Среди них наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Уфе — 70 пациентов, в Мелеузовском районе — 19 и в Белебеевском районе — 9.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 395, выписанных пациентов с пневмонией — 411.

В стационарах проходят лечение 394 человека, из них в тяжелом состоянии — 32, на ИВЛ — 18. На амбулаторном лечении находятся 1422 пациент.

За сутки выписано 4 человека, общее число выздоровевших — 11426 человек.

Всего проведено 1621980 исследований, обследовано 1569355 человека. За сутки проведено 9074 исследования, обследовано 8889 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: Минздрав, коронавирус
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