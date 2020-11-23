Фото: БРО ВПП «Единая Россия» В Башкирии за неделю выдано 456 бесплатных наборов лекарств для лечения COVID-19 на дому Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

В Башкирии за прошедшую неделю 456 человек получили бесплатный набор медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии на дому. Об этом сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве доложил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

«В настоящий момент у нас выдано 345 бесплатных наборов лекарств за счет федерального финансирования и 111 наборов за счет республиканского бюджета. Контроль за приемом препаратов больными организован в поликлиниках по месту жительства, а также дополнительно за счет контакт-центров и Республиканского ситуационного центра COVID-19», — рассказал глава Минздрава РБ.

Напомним, доставка бесплатных наборов медикаментов стартовала в республике 16 ноября. Препараты выделяются поликлиникам по линии Минздрава для лечения тех больных, кто имеет подтвержденный диагноз COVID-19. Перечень лекарств строго регламентирован и утвержден на федеральном уровне. В набор входят антибиотики, противовирусные, жаропонижающие и другие препараты, необходимые для лечения COVID-19 в домашних условиях. Поскольку нагрузка на медучреждения в период пандемии возросла многократно, помощь в доставке лекарств адресатам оказывают волонтеры. Доставлять медикаменты будут добровольцы, переболевшие коронавирусом, и у кого есть антитела. Отобраны более 300 волонтеров. Все они будут обеспечены защитными костюмами.