Глава Башкирии назвал «откаты» возможной причиной отсутствия промышленного патриотизма

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «откаты» одной из возможных причин отсутствия промышленного патриотизма в муниципалитетах республики. Поводом для такого заявления на оперативном совещании в правительстве стал ряд государственных контрактов как минимум 20 городских округов и муниципальных районов на поставку из других регионов уличных светильников, тротуарной плитки, детских игровых площадок и другой продукции.

При этом Хабиров отметил, что продукция республиканского производства, наконец, все чаще начинает использоваться в Башкирии, однако этого явно недостаточно, «еще много есть над чем работать».

К примеру, для освещения Дюртюлей должна поступить партия светильников из Санкт-Петербурга. И это при том, что в Башкирии насчитывается сейчас три предприятия по производству светильников, ничем не уступающих петербуржским. В этот же город Башкирии из подмосковного Солнечногорска должна прибыть тротуарная плитка, только на доставку которой потребуется около 3 млн рублей. В общей сложности 24 рейса, каждый из которых обойдется бюджету в 113 тысяч рублей.

«Мы как будто в пустыне живем, у нас этого нет, наверное», — сказал Глава Башкирии.

Кроме того, несмотря на производство в республике детских игровых комплексов, 25 муниципалитетов предпочитают закупать их за пределами Башкирии.

Аналогичная картина сложилась с поставкой травмобезопасного покрытия для детских площадок, которое со стороны закупают сейчас 23 муниципалитета республики.

Осветительное оборудование небашкирского производства выбрали администрации 22 городов и районов Башкирии.

Озвучивая этот перечень поставок, Глава Башкирии вновь призвал глав администраций ориентироваться на республиканских производителей, тем более что местная продукция ничем не уступает по качеству и цене.

Как рассказал Радий Хабиров, недавно он разговаривал с одним предпринимателем и спросил у него, почему не берут продукцию башкирского производства? Здесь она дешевле, «не надо платить 113 тысяч рублей за фуру, которую гонят к нам из Московской области».

«Спросил его, почему не берут-то здесь? И он объяснил мне одну житейскую истину. Ответил: когда ты в маленьком кругу общаешься, неудобно и опасно «откаты» брать. А если где-то в другом регионе закупил, там «откат» забрал и об этом никто не знает... Мне что, теперь и этим начать заниматься, и это начать проверять? — обратился к главам муниципалитетов Радий Хабиров. — Я вам доверяю. Не было такого, чтобы я кого-то «сдал», когда видел какие-то чисто технические нарушения в вашей деятельности. Но такие закупки — как понимать? Этого я не понимаю».

По мнению Радия Хабирова, для повышения промышленного патриотизма у глав администраций необходимо принять системное решение.

Он признался, что у него была мысль сократить бюджет на следующий год в тех районах, где не хотят брать местную продукцию, «но не можем же мы население наказывать из-за такой работы».

Пока принято решение поручить Контрольно-счетной палате региона и Контрольному управлению администрации главы проверять все большие проекты на предмет обоснованности поставок со стороны.

«Проверьте закупку светильников для освещения Кашкадана в Уфе: опять приобрели петербуржские светильники. Я не считаю, что чужие плохие, но мы делаем такие сами, и они конкурентоспособны. На большом проекте должна стоять виза Контрольного управления, чтобы там видели, откуда закупка: обоснована она или нет, — подчеркнул Глава Башкирии. — В рамках антимонопольного законодательства можно вполне грамотно обеспечить использование товаров республиканского производства. По каждому пункту отработать, все 22-23 муниципалитета. Нам нужно системное решение. Пока же все держится на том, что я стучу кулаками».