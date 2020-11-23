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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Единая Россия» предложила обеспечить специальные тарифы в такси для врачей

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

«Единая Россия» предложила обеспечить специальные тарифы в такси для врачей Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

«Единая Россия» будет добиваться специальных льготных тарифов без коммерческой наценки для поездок медиков в такси. Переговоры об этом партия совместно с Правительством ведет с перевозчиками и операторами, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе обсуждения с регионами работы волонтерских центров партии. Мероприятие прошло в онлайн-режиме на площадке «Единой России».

«Врачи помогают людям и, конечно, сами нуждаются в такой помощи. Я думаю, что это правильно и честно», – подчеркнул Андрей Турчак.
О необходимости решить проблемы доступности медпомощи в регионах в условиях пандемии заявлял президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 18 ноября. По словам главы государства, «сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность». Владимир Путин подчеркнул, что ключевой критерий работы всех уровней власти — «чёткость, оперативность и эффективность в поддержке людей, их защите». По итогам совещания президент дал ряд поручений – часть из них «Единая Россия» взяла в работу.
«Двое суток мы провели в консультациях с правительством РФ, с отраслевыми министерствами — Минздравом, Минцифрой, крупными сотовыми операторами, бизнесом и в результате вышли на ряд совместных решений», — сообщил секретарь генсовета «Единой России».
Он рассказал, что «Единая Россия» также договорилась с Минцифры и операторами связи о том, чтобы сделать звонки в волонтерские центры и ковид-госпитали бесплатными для людей. Технически возможно, нужен только реестр таких номеров, и в ближайшее время он будет создан.

По словам Андрея Турчака, реестром смогут воспользоваться жители и сотовые операторы в любом регионе страны.

«Изменения в правовые акты и процедурные механизмы организаций связи будут готовы в самые ближайшие сроки. Здесь мы работаем с Минцифрой и буквально в течение ближайших нескольких дней подробные регламенты будут утверждены и доведены до регионов», — сообщил Андрей Турчак.
В партии предложили выделить тридцати регионам средства на внедрение системы экстренного вызова оперативных служб по номеру 112. Окончательно на нее должны были перейти до конца 2021 года, однако этот процесс нужно форсировать, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Кроме того, «Единая Россия» совместно с Правительством в случае необходимости готова быстро внести корректировки в законодательство для более широкого применения возможностей телемедицины.

«Необходимо использовать все возможности, которые есть в регионах, и предпринять дополнительные меры для активизации этой работы», — резюмировал Андрей Турчак.
Напомним, «Единая Россия» открыла волонтерские центры во всех 85 регионах страны. В Башкортостане он также заработал в конце марта текущего года.
«За время работы активисты партии отработали множество заявок о доставке продуктов, лекарств, средств индивидуальной защиты. Для поддержки врачей, организовали передачу воды, меда и кваса в ковид-госпитали. В настоящее время совместно с сетью «Магнит» доставляем бесплатные продуктовые наборы многодетным семьям. Всего будет роздано порядка 10 тысяч комплектов такой помощи по республике», — прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

ИА «Башинформ»
Теги: Единая Россия, коронавирус, волонтерство
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