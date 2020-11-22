В Башкортостане определили вектор развития полилингвальных школ

Московской школой управления SKOLKOVO, Фондом поддержки и развития детского образования Минзали Ишмуратовой совместно с Министерством образования и науки Республики Башкортостан была проведена стратегическая сессия по определению вектора развития полилингвальных школ Башкортостана.

В работе стратегической сессии приняли участие директора и педагоги полилингвальных школ, специалисты и ученые, занимающиеся внедрением полилингвального образования в Республике Башкортостан.

Участников стратегической сессии поприветствовал заместитель Премьер-министра Правительства РБ Азат Бадранов. Он отметил, что проект полилингвального образования — очень актуальный и масштабный проект в системе образования не только республики, но и страны. Полилингвальность образования сегодня является одним из основных векторов развития международного образовательного пространства. Реализация полилингвального образования должна способствовать инновационному развитию системы образования с учетом национальных и этнокультурных особенностей Республики Башкортостан.

Заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Альфия Галиева ознакомила с основными положениями Концепции развития полилингвальных многопрофильных школ РБ. Концепция разработана с учетом общегосударственных и этнокультурных потребностей народов республики, лучших отечественных и зарубежных образовательных практик и особенностей функционирования системы образования в республике.

«Реализация концепции позволит сформировать поликультурную личность, способную на социальное и профессиональное самоопределение, владеющую несколькими языками, знающую историю, культуру и традиции народов республики, страны и мира», — отметила спикер.

Большой интерес у участников сессии вызвало выступление доктора философии в области образования Республики Казахстан Лауры Карабасовой. Эксперт презентовал опыт Казахстана по внедрению трехъязычного образования в системе образования и государственного управления. В Казахстане имеются успешные проекты по реализации трехъязычного образования в сети школ «Назарбаев Интеллектуальные школы» — учебных заведениях физико-математического и химико-биологического направлений, открытых еще в 2009 году и осуществляющих образовательный процесс на казахском, русском и английском языках. Директоров и педагогов интересуют вопросы механизмов внедрения языкового образования, учебно-методического обеспечения и повышения квалификации педагогических работников в сфере полилингвального образования.

Участники стратегической сессии продолжают работать, разделившись на группы, и в течение дня будут разрабатывать предложения в «дорожную карту» развития полилингвальных многопрофильных школ Башкортостана.

В Республике Башкортостан, начиная с 2019 года, реализуется проект полилингвального образования. Открытие сети полилингвальных многопрофильных школ в соответствии с указом Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года является одним из стратегических направлений социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года. Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 ноября 2020 года утверждена Концепция развития полилингвальных многопрофильных общеобразовательных организаций Республики Башкортостан.