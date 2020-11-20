Фото: kremlin.ru Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций». Согласно документу в России упраздняются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Указ опубликован 20 ноября на сайте Кремля.

Функции упраздненных ведомств будет исполнять Министерство цифрового развития. В документе говорится, что оно является правопреемником агентств, «в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений».

Правительству поручено установить сроки проведения ликвидационных процедур, определить численность госслужащих министерства и обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и иных вопросов в 6-месячный срок.